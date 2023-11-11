Историческое общество попросило Google не строить посадочную станцию для инте...

Историческое общество попросило Google не строить посадочную станцию для интернет-кабеля Nuvem на месте мемориала Второй мировой войныИсторическое общество острова Сент-Дэвид на Бермудах обратилось к Google с просьбой не строить посадочную станцию для подводного интернет-кабеля Nuvem в парке «Бухта Энни».
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