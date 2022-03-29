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Ишимец заплатит 184 тысячи рублей за оскорбления предпринимательницы в соцсетях

Ишимец заплатит 184 тысячи рублей за оскорбления предпринимательницы в соцсетях

В частности, мужчина выплатил компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, 26,5 тысяч рублей оплатил услуги нотариуса, а также 60 тысяч отдал в счёт стоимости независимой лингвистической экспертизы и 47 550 рублей на судебные расходы.

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