«Обгонит США и Китай. Россия станет крупнейшей экономикой мира»: Прогноз эксперта

В эфире канадской передачи для русских эмигрантов, был задан вопрос: какой ВВП будет по итогам кризиса у основных стран мира? Экономист Михаил Хазин, считает, что Россия станет самой крупной экономикой мира.
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