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Оператор FPV-дронов рассказала об особенностях беспилотной техники ВС РФ

Оператор FPV-дронов рассказала об особенностях беспилотной техники ВС РФ

Вражеская боевая машина пехоты YPR-765 была уничтожена на 30-километровом удалении ударным беспилотником «Молния-2» на красноармейском направлении, заявила оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Радистка» 9 марта, сообщает РИА Новости.

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