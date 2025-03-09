Оператор FPV-дронов рассказала об особенностях беспилотной техники ВС РФ

Вражеская боевая машина пехоты YPR-765 была уничтожена на 30-километровом удалении ударным беспилотником «Молния-2» на красноармейском направлении, заявила оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Радистка» 9 марта, сообщает РИА Новости.
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