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Разрыв контрактов с Западом нанес огромный финансовый ущерб космической отрасли России

Разрыв контрактов с Западом нанес огромный финансовый ущерб космической отрасли России

Потери «Роскосмоса» из-за отказа западных стран от заключенных контрактов оцениваются в 180 млрд рублей.

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