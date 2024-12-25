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«Крестьянами провонял». Россияне устроили «порку» в соцсетях депутату, который оскандалился в самолете из-за соседства с «простым народом»

«Крестьянами провонял». Россияне устроили «порку» в соцсетях депутату, который оскандалился в самолете из-за соседства с «простым народом»

RuNews24.ru   Многие люди, добиваясь определенных высот, забывают, к сожалению, откуда они вышли и кому обязаны своим «звездным» статусом.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Депутат просто хамоватое чмо, а извинился он когда понял, что его выходка может стоить ему депутатского кресла.
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18 час.
Катерина
Таких  идиотов нельзя  прощать. Они неисправимы.
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16 час.
лл
лина любимцева
Точно... &quot;Не вечны князи - вечна грязь&quot;...
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