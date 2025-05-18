В отношении барнаульца, избившего водителя автобуса, возбудили уголовное дело

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования дела на контроль В Барнауле в отношении мужчины, который избил водителя автобуса № 55, возбудили уголовное дело, сообщили в региональном МВД.
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