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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о трансферах «Спартака»: «Антипример. Сколько там покупалось и кого туда двигали... Даку еще не помог»

Алексей Игонин и Геннадий Орлов сравнили трансферную политику в «Зените» и московских клубах. Алексей Игонин: «Решения, которые принимает команда специалистов, главный тренер и руководство, – это более правильный путь.

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