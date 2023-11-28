Премьер-министр Казахстана поручил ужесточить требования к товарным биржам

В Казахстане планируют ужесточить ответственность товарных бирж и их участников. Разработать поправки в КоАП поручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщается на сайте казахстанского правительства.
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