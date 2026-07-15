Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата отправить его на СВО

Мосгорсуд на заседании 15 июля признал законным решение Мещанского районного суда столицы отказать в обязании Минобороны РФ заключить контракт с экс-замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым и отправить его в зону спецоперации.
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