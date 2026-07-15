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ИА Регнум

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Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата отправить его на СВО

Суд отклонил жалобу Тимура Иванова на отказ военкомата отправить его на СВО

Мосгорсуд на заседании 15 июля признал законным решение Мещанского районного суда столицы отказать в обязании Минобороны РФ заключить контракт с экс-замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым и отправить его в зону спецоперации.

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