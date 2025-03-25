Собственник шахты «Листвяжная» получил условный срок из-за взрыва с жертвами

Центральный районный суд Кемерово приговорил к 3,5 года условно собственника и председателя совета директоров шахты «Листвяжная» Михаила Федяева из-за взрыва метана на руднике 25 ноября 2021 года, в результате которого 46 шахтеров и пятеро горноспасателей не выжили.
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