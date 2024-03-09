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Депутат ГД Белик назвал отказ Зеленского от мирного саммита порочной привычкой

Депутат ГД Белик назвал отказ Зеленского от мирного саммита порочной привычкой

Дмитрий Белик, член комитета по международным делам Государственной думы назвал отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России порочной привычкой самовлюбленного человека.

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