Дмитрий Белик, член комитета по международным делам Государственной думы назвал отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от мирного саммита с участием России порочной привычкой самовлюбленного человека.
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