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40 лет назад вышли «Чужие». Как создавался и чем продолжает удивлять лучший сиквел в истории кино?

40 лет назад вышли «Чужие». Как создавался и чем продолжает удивлять лучший сиквел в истории кино?

Блестящая, будто латексный костюм, броня, хвост словно заостренный кинжал, сочащаяся из пасти кислота, да и сама пасть, мягко говоря, с сюрпризом — Чужой по праву может считаться одним из знаковых экранных чудищ наряду со, скажем, Фредди Крюгером или даже монстром Франкенштейна.

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