Выпекаю при 250 градусов ровно 10 минут: домашняя пицца с колбасой, сыром и пышными бортиками

Пицца — это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Тонкое тесто, ароматная томатная начинка и слой тягучего сыра на верхушке — все это признаки вкусной сочной пиццы.
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