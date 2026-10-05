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Выпекаю при 250 градусов ровно 10 минут: домашняя пицца с колбасой, сыром и пышными бортиками

Выпекаю при 250 градусов ровно 10 минут: домашняя пицца с колбасой, сыром и пышными бортиками

Пицца — это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Тонкое тесто, ароматная томатная начинка и слой тягучего сыра на верхушке — все это признаки вкусной сочной пиццы.

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