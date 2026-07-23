В Сосновском округе после вмешательства прокуратуры расчистили русло реки от мусора

В Сосновском округе после вмешательства прокуратуры приведено в порядок русло местной реки. Поводом для проверки послужило обращение жителя, который пришёл на личный приём к прокурору района и сообщил о нарушениях природоохранного законодательства, замеченных им на берегах водоёма.