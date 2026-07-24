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Новейшую SoC Snapdragon 8 Elite 6 протестировали задолго до анонса

Новейшую SoC Snapdragon 8 Elite 6 протестировали задолго до анонса

Инсайдер сообщил о снижении энергопотребления в тяжёлых играхИзвестный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми впечатлениями от инженерного образца смартфона на базе ещё не представленного процессора Snapdragon 8 Elite 6.

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