Новейшую SoC Snapdragon 8 Elite 6 протестировали задолго до анонса

Инсайдер сообщил о снижении энергопотребления в тяжёлых играхИзвестный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился первыми впечатлениями от инженерного образца смартфона на базе ещё не представленного процессора Snapdragon 8 Elite 6.
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