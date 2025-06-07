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Царьград

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Британский наемник в ВСУ запечатлел собственную гибель на экшн-камеру

Британский наемник в ВСУ запечатлел собственную гибель на экшн-камеру

Гибель британского наемника, воевавшего в составе ВСУ, зафиксировала его собственная экшн-камера, закрепленная на шлеме.

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