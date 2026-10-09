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"Им придётся заплатить свою дань": Le Monde раскрыл, как Кремль организует поглощение русских активов "Ашана", "Леруа" и "Нестле"

"Им придётся заплатить свою дань": Le Monde раскрыл, как Кремль организует поглощение русских активов "Ашана", "Леруа" и "Нестле"

Русские активы западных компаний, включая Leroy Merlin, Auchan, Nestlé, FM Logistic и немецкую Metro, оказались в центре внимания французской Le Monde.

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