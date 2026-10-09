Русские активы западных компаний, включая Leroy Merlin, Auchan, Nestlé, FM Logistic и немецкую Metro, оказались в центре внимания французской Le Monde.
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Все верно, наши активы украли, взамен забираем их. И разницы тут уже нет кто под руку попался.
Адекватные меры взамен западных! А как иначе с волками бизнеса? - там капитализм и мы тоже пытаемся повторить этот непростой урок, если не на пять, то, хотя бы, на четвёрку с плюсом!