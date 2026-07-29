Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Telegram попал в немилость разных стран мира. И вот почему

Telegram попал в немилость разных стран мира. И вот почему

Telegram все чаще попадает под ограничения по всему миру, пишет NYT. Павел Дуров объявлен в России в розыск за содействие террористической деятельности, а Индия, Бразилия и Украина также ограничивали работу платформы по соображениям безопасности и борьбы с дезинформацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии