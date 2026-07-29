Telegram попал в немилость разных стран мира. И вот почему

Telegram все чаще попадает под ограничения по всему миру, пишет NYT. Павел Дуров объявлен в России в розыск за содействие террористической деятельности, а Индия, Бразилия и Украина также ограничивали работу платформы по соображениям безопасности и борьбы с дезинформацией.