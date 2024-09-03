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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Сидят в США как пауки и думают,что мы им чтонто должны.Они продают мы покупаем,не болеп того.Ничего мы мигрантам не д...Госдеп США пошёл ...
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    США вправе командовать у себя в Штатах,а не в мире у нас свободный мир,без рабов.У всех свои потребности!Госдеп США пошёл ...
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Профессор Попов назвал четыре продукта, вызывающие инсульт

Профессор Попов назвал четыре продукта, вызывающие инсульт

Специалист перечислил продукты питания, которые могут спровоцировать инсульт.По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимира Попова, наибольший вред здоровью наносят продукты, содержащие скрытые соль и сахар.

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