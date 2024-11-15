В двух поселках Приволжского района Казани отключат воду

В двух поселках Приволжского района Казани временно будет прекращено водоснабжение. Причиной тому послужили работы по подключению переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в «Водоканале».
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