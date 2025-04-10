Нелегитимный президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США «в том или ином виде» «большой пакет помощи», и рассматривает такую сделку не только как поддержку, но и как возможный элемент гарантий безопасности.
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