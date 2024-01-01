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Сергей Карасев: «Люди привыкли искать негатив: судьи плохие, уровень падает. Это далеко не так. Желаю побольше позитива»

Сергей Карасев: «Люди привыкли искать негатив: судьи плохие, уровень падает. Это далеко не так. Желаю побольше позитива»

– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив.

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