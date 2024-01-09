В России пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину

По информации, полученной от следственного управления СК РФ по Сахалинской области, 16-летний житель города Долинска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поджег 46-летнего бездомного мужчину в коридоре общежития .
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