В парках Мосгортранса находятся 790 электробусов с аккумуляторами отечественного производства. Из них 690 машин выпустило ПАО «КамАЗ», еще 100 — ООО «ЛиАЗ».
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Машины-то может экологичные (в смысле дыма), а производство электроэнергии?