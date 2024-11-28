Университет в Сиднее объяснил нагрев океанов с помощью квантовой физики

Новая теория появилась благодаря последним достижениям науки.Учёные из Сиднейкого технологического университета разработали новую теорию, которая способна объяснить при помощи квантовой физики, почему нагреваются океаны.
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