Рябков заявил об оптимизме перед дискуссией по безопасности с США

Сложной, но деловой была предварительная часть переговоров России и США по гарантиям безопасности. Об этом заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.
Сложной, но деловой была предварительная часть переговоров России и США по гарантиям безопасности. Об этом заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.
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