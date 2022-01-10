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Рябков заявил об оптимизме перед дискуссией по безопасности с США

Сложной, но деловой была предварительная часть переговоров России и США по гарантиям безопасности. Об этом заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил по итогам встречи с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

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