Смерть Екатерины Джугашвили: почему Сталин не приехал на похороны матери

Любители историиПолитикаСмерть Екатерины Джугашвили: почему Сталин не приехал на похороны матери В разгар Великого террора, летом 1937 года, в Грузии умерла мать Иосифа Сталина, Екатерина Джугашвили.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис НиколаевичНе поехал на похороны, значит так нужно было, и не тебе, холоп нынешних правителей. судить о правоте или не правоте этого поступка Великого И.В.Сталина!ЕАЕвгений АлексеенкоПравильно сказали об авторе статьи,не только холоп,но и подстилка! Сталин-это личность в истории не только СССР но мира!Ингерман Ланскаявеличие джкгашвиля или шикельгрубера только в пустых бошках камуно-фашистских фанатовЭлеонора КоганВеликий диктатор,палач.Ингерман Ланскаяна фото братки из 90-хМихаил_Может, так, а может эдак -- статья ни о чём.Комментировать
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