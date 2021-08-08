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Смерть Екатерины Джугашвили: почему Сталин не приехал на похороны матери

Смерть Екатерины Джугашвили: почему Сталин не приехал на похороны матери

В разгар Великого террора, летом 1937 года, в Грузии умерла мать Иосифа Сталина, Екатерина Джугашвили.

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Борис Николаевич
Не поехал на похороны, значит так нужно было, и не тебе, холоп нынешних правителей. судить о правоте или не правоте этого поступка Великого И.В.Сталина!
Евгений Алексеенко
Правильно сказали об авторе статьи,не только холоп,но и подстилка! Сталин-это личность в истории не только СССР но мира!
Ингерман Ланская
величие джкгашвиля или шикельгрубера только в пустых бошках камуно-фашистских фанатов
Элеонора Коган
Великий диктатор,палач.
Ингерман Ланская
на фото братки из 90-х
Михаил_
Может, так, а может эдак -- статья ни о чём.

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