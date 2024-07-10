Вчера 5K прочитали Многие слышали о скандале, который разгорелся после того, как Александр Бастрыкин назвал наш славный парламент "государственной дурой".
Стало известно о том, как скромно живет Вячеслав Володин. Президент США просто отдыхает
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Край изворотливых прохвостов. А это его «элита». Нет! Это и есть народ. Все остальные - типа мигрантов на своей земле. И Нарусова - народ. И будущий сенатор Цаликов - народ. И все это облечено в законы, принятые данным народом. А что этот народ творит - гостайна. И если судить по особнякам этого народа, и Байден, и Меркель и им подобные по сравнению с ними, конечно, просто лохи.
Ответить
14 час.
Людмила Абрамова
совсем охерели
Ответить
6 час.
Maxim
Придётся - сдать..
Ответить
6 час.
Свежие комментарии