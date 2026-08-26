Пять уютных решений для маленькой кухни: от дерева до винтажа

Маленькая кухня — это не приговор, а повод проявить фантазию. Часто именно в компактных пространствах рождаются самые атмосферные интерьеры, потому что каждый предмет здесь должен быть не просто красивым, но и функциональным.
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