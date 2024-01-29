Артиллеристы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» при помощи РСЗО «Град» ударили по боевикам ВС киевского режима на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения, ликвидировав порядка 30 нацистов.
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