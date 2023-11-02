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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Устала от детей мужа

Устала от детей мужа

У моего мужа трое детей, он старше меня на 10 лет. Когда мы начали встречаться и жить вместе, конечно, я знала о детях и о том, что он их не бросит, будет о них заботиться.

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Комментарии
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ирина Северова северова
Кааак?  Она что, не понимает, что дети - это счастье??? Особенно,чужие..... Я правильно написала?
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1 д.
Майя Maja
Правильно! &quot;Своих не хочу и не буду иметь&quot;, но вышла замуж за мужика с тремя прицепами. И что? Еще и про чужой генофонд вдруг заговорила, ах, значит, про свой все-таки не забыла)) Выбор : или тяни прицепы раз мужик устраивает или рожай свой генофонд и ставь условия)))
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8 час.
Вера Федорова
Здесь меня больше удивляет муж: женщина ему всё про  себя обозначила- она чайлдфри, то есть, читаем дословно википедию, свободный от детей. И он должен был изначально это всё понимать и реально оценивать. Имея трёх детей, возможны любые варианты, в том числе, и совместное проживание, и переходный возраст, и любые другие трудности. Я не оправдываю её, она тоже должна была думать своей бОшкой, прежде чем сходиться с многодетным отцом, имея иные убеждения, но основная ответственность лежит всё же на нём, отце своих детей. Он же сделал проще: всё спихнул на женщину, барахтайся, как хочешь.
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1 час.

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