Устала от детей мужа

Правильно! "Своих не хочу и не буду иметь", но вышла замуж за мужика с тремя прицепами. И что? Еще и про чужой генофонд вдруг заговорила, ах, значит, про свой все-таки не забыла)) Выбор : или тяни прицепы раз мужик устраивает или рожай свой генофонд и ставь условия)))

Вера Федорова

Здесь меня больше удивляет муж: женщина ему всё про себя обозначила- она чайлдфри, то есть, читаем дословно википедию, свободный от детей. И он должен был изначально это всё понимать и реально оценивать. Имея трёх детей, возможны любые варианты, в том числе, и совместное проживание, и переходный возраст, и любые другие трудности. Я не оправдываю её, она тоже должна была думать своей бОшкой, прежде чем сходиться с многодетным отцом, имея иные убеждения, но основная ответственность лежит всё же на нём, отце своих детей. Он же сделал проще: всё спихнул на женщину, барахтайся, как хочешь.