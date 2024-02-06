Четыре иномарки столкнулись на Ходынском бульваре

Спасатели ликвидировали последствия крупного ДТП на Ходынском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
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