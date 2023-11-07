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Военкор Коц сравнил украинцев с папуасами из-за подарка помощнику Залужного

Военкор Коц сравнил украинцев с папуасами из-за подарка помощнику Залужного

Военный корреспондент Андрей Коц в Telegram сравнил украинцев с папуасами из-за подарка помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову в виде гранаты, который тот получил перед своей смертью.

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