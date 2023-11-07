Военкор Коц сравнил украинцев с папуасами из-за подарка помощнику Залужного

Военный корреспондент Андрей Коц в Telegram сравнил украинцев с папуасами из-за подарка помощнику главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову в виде гранаты, который тот получил перед своей смертью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии