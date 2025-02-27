Пушков: Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы

Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседание посвященном теме «Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте».
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