Пушков: Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы

Действия ЕС коренным образом противоречат интересам Европы заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на заседание посвященном теме «Западные СМИ и меняющаяся реальность: сдвиги в информационном ландшафте».