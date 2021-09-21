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Гендиректор БСК Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкирии

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкирии

С инициативой ввести руководителей крупнейших предприятий-налогоплательщиков республики в состав правительства премьер-министр Башкирии Андрей Назаров выступил на оперативке в республиканском правительстве, которая состоялась 6 июля 2021 года.

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