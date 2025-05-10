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Газета.ру

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Медведев: РФ не занимается терроризмом и не нанесет удар по лидерам ЕС в Киеве

Медведев: РФ не занимается терроризмом и не нанесет удар по лидерам ЕС в Киеве

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Россия не будет наносить удар по Киеву во время встречи лидеров стран Евросоюза, потому что не занимается терроризмом, в отличие от Киева.

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