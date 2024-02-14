Артиллеристы ВС РФ уничтожили цели на позициях ВСУ на запорожском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил цели на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в ходе специальной военной операции (СВО).
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