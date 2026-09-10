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Газета.ру

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GdeRabota.ru: рядовой член избирательной комиссии на выборах получит 45 руб. в час

GdeRabota.ru: рядовой член избирательной комиссии на выборах получит 45 руб. в час

Базовая ставка рядового члена избирательной комиссии на осенних выборах в Госдуму составит 45 рублей в час — почти в 14 раз меньше средней часовой ставки по России.

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