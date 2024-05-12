Союз фермеров лоббировал увеличение лимита пестицидов в питьевой воде Англии

Национальный союз фермеров лоббировал увеличение количества пестицидов, разрешенных в питьевой воде Великобритании, и разрешение фермерам чаще разбрасывать навоз в рамках ослабления экологических норм после Brexit.
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