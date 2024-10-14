Маттиа Бинотто: Red Bull в конце своего цикла успехов

AudiБывший руководитель и экс-главный моторист Ferrari Маттиа Бинотто, который недавно возглавил заводской проект Audi в Формуле 1, считает, что Red Bull близок к ситуации, когда победы для команды станут редкостью.
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