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Царьград

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Лукашенко заявил об отсутствии политзаключённых в Белоруссии

Лукашенко заявил об отсутствии политзаключённых в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил на встрече с американским спецпосланником Джоном Коулом, что в стране нет политзаключённых, так как в законодательстве отсутствует соответствующая статья.

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