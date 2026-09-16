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Аргументы и Факты

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Учёные связали ванилин из вейпов с нарушением развития клеток эмбриона

Учёные связали ванилин из вейпов с нарушением развития клеток эмбриона

Ванилин, используемый как ароматизатор в электронных сигаретах, в лабораторном эксперименте нарушал развитие человеческих эмбриональных стволовых клеток, передает Pravda.

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