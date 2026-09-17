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Сикорский заявил о многократном превосходстве НАТО над Россией

Сикорский заявил о многократном превосходстве НАТО над Россией

Многократное экономическое и авиационное превосходство НАТО над Россией провозгласил глава МИД Польши Радослав Сикорский 17 сентября в ответ на заявления из Москвы, сообщает Defence24.

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