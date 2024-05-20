Почти рекордную рождаемость зафиксировали в Калуге

За шесть дней с 13 по 18 мая в Калуге родились 41 девочка и 52 мальчика. Это практически рекордная цифра для 2024 года - больше появилось на свет за аналогичный отрезок времени только в конце январяЗа шесть дней с 13 по 18 мая в Калуге родились 41 девочка и 52 мальчика.