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Как санкционная эпоха открыла Еревану новые возможности

Как санкционная эпоха открыла Еревану новые возможности

Западные санкции против России задумывались как инструмент давления на российскую экономику. Однако реальность оказалась сложнее: изменение мировых торговых маршрутов создало новые возможности для стран, которые сохранили экономические связи с Москвой.

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