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Консервированный салат «Игорь» из помидоров и моркови

Консервированный салат «Игорь» из помидоров и моркови

Бесподобный салат из помидоров и моркови на зиму под названием «Игорь». Этот салат готовится быстро и без лишней мороки, а результат превосходит все ожидания!! ИНГРЕДИЕНТЫ 1 кг моркови 3 кг помидоров 1 кг сладкого перца 1 кг лука 200 г сахара 8 ст.

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