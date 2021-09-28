Консервированный салат «Игорь» из помидоров и моркови

Бесподобный салат из помидоров и моркови на зиму под названием «Игорь». Этот салат готовится быстро и без лишней мороки, а результат превосходит все ожидания!! ИНГРЕДИЕНТЫ 1 кг моркови 3 кг помидоров 1 кг сладкого перца 1 кг лука 200 г сахара 8 ст.