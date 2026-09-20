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Крымская газета

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21 сентября: какой сегодня день

21 сентября: какой сегодня день

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Его инициатором выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

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