21 сентября: какой сегодня день

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Его инициатором выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».
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