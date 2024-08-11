Тренер сборной Узбекистана по боксу перенёс сердечный приступ на ОИ

Киличева спасли врачи британской сборной.фото: t.me/minzdravmosreg--> Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время празднования победы своего подопечного Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде в Париже.