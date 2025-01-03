Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Гордимся, что бандеровцы по всей стране» – Львов-ТВ «витает» внука гитлеровского упыря

«Гордимся, что бандеровцы по всей стране» – Львов-ТВ «витает» внука гитлеровского упыря

Советский Союз после Великой Отечественной войны не добил бандеровцев, и теперь русские вынуждены воевать с гитлеровским союзником и главарём ОУН Степаном Бандерой в лице современной Украины, спустя 65 лет после его смерти.

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Комментарии
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Русский Империалист
Выжигать калёным железом всё, что впитало в себя Бандеру. 😡🇷🇺
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